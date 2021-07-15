Баскову стало плохо на открытии именной звезды в Витебске? Он не выступит на «Славянском базаре»

ННВ • 15/7/21 23:11 • Культура

Николай Басков не сможет выступить на открытии «Славянском базаре в Витебске» и получить награду из рук Лукашенко — ему стало плохо на открытии именной звезды.



Как сообщали «ННВ» в 16:00 должна была состояться пресс-конференция с певцом, так называемый «Звездный час» артиста, но она была отменена. Тогда организаторы сослались на занятость Баскова перед концертом.

Однако в Instagram Николая Баскова появилась запись о проблемах со здоровьем, в связи с чем отказался от участия в концерте открытия:

— К моему большому сожалению, я не смогу сегодня выступить на церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей. Берегите себя и своих близких. Благодарю за понимание.

Однако сейчас этого поста в Instagram певца уже нет. Как и в предыдущие дни, сегодня в Витебске была очень жаркая погода, температура поднималась до +32,5 °C.