Басков отказался от «Звездного часа» на «славянском базаре в Витебске» после открытия именной звезды

Сяржук Серабро • 15/7/21 19:30 • Культура

Журналисты не дождались Николая Баскова в пресс-центре «Славянского базара в Витебске» после открытия именной плиты на Аллее звезд у Летнего амфитеатра. Что произошло?



Нового лауреата премии «Через искусство – к миру и взаимопониманию» в Витебске приветствовали министр культуры Анатолий Маркевич и председатель Витебского горисполкома Николай Орлов.

Николай Басков признался, что открывать именные звезды ему уже не в новинку. Первая звезда у него появилась в Москве, а вторую установили в Крыму. Так что Витебск таким образом увековечил память певца только третьим.

После открытия именной звезды Басков даже поцеловал плиту с изображением фестивального василька и его именем.

А вот на свой «Звездный час», который традиционно на «Славянском базаре в Витебске» проводится с обладателями новой звезды, он решил не идти. Через некоторое время журналистам, ожидавшим Баскова в фестивальном пресс-центре, сообщили, что артист готовится к предстоящему гала-концерту открытия, а кроме того считает, что все уже сказал на Аллее звезд. Прессе пришлось разойтись несолоно хлебавши.

Николай Басков на открытии именной звезды на «Славянском базаре в Витебске»