Витебская милиция задержала троицу, «кидавшую» в соцсетях любителей «клубнички»

Іван Дзедушкін • 14/7/21 13:03 • Крымінал

Два парня и 16-летняя девушка создали в соцсети виртуала, от имени придуманной девушки они предлагали секс-услуги, но после перевода денег просто банили клиентов. Милиция их задержала.



Предприимчивая троица зарегистрировала в социальной сети, а затем стала продвигать страницу несуществующей девушки. От имени виртуальной красавицы он предлагали всем желающим оказание интимных услуг, даже создали специальный каталог с расценками.

Однако, как установили оперативники, в переписке с потенциальными клиентами компания просила выслать предоплату. После получения денег любителя «клубнички» вносили в черный список.

В милицию уже обратились трое таких забаненных потерпевших. При этом в милиции предполагают, что «кинутых» любителей платной любви намного больше, так как действовала группа с августа 2020 года.

Потерпевшие от действий этой троицы могут обратиться в милицию по телефонам: +375-29-597-04-23 или 102, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.