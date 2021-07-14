Сегодня могут перекрыть движение по улице Ленина на время концерта Григория Лепса

Сяржук Серабро • 14/7/21 19:33 • Падзеі

Исконные традиции «Славянского базара в Витебске» возвращаются? Сегодня на время концерта Григория Лепса могут перекрыть движение по части улицы Ленина.



Как сообщает сайт ВОКТУП «Оператор перевозок», в связи с проведением праздничных мероприятий на площади Победы, возможно, будет ограничено движение всех видов транспорта на улице Ленина от площади Победы до площади Свободы 14 июля с 21:30 до 24:00 часов.

В это время, как писали «ННВ», на площади Победы пройдет оупэн-эйр Григория Лепса, вход на который будет бесплатным. Возможно. Ожидается большой наплыв зрителей и решено пустить пешеходов, идущих на концерт и с концерта по проезжей части.

Напомним, что до 2008 года в Витебске на время концертов «Славянского базара» движение в городе традиционно перекрывалось, и по центральным улицам города плыла людская река. Но после взрывов в Минске этот карнавальный дух фестиваля был уничтожен, а жители и гости города в фестивальные дни стали следовать на концерты и с них строго по тротуарам.

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