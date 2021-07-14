Польша примет участие в эстрадном конкурсе на «Славянском базаре в Витебске» не смотря на заявления в СМИ о бойкоте

Сяржук Серабро • 14/7/21 12:41 • Культура

Наталия Рогуцка представит Польшу в XXX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск–2021», не смотря на заявления сообщества «Słowiańska Dusza» об отказе от участия в «Славянском базаре».



Эта организация с 2016 года занималась национальным отбором польских участников эстрадного конкурса для «Славянского базара в Витебске». В апреле нынешнего года представители общества заявили, что отказываются от участия в фестивале.

Сегодня официальный сайт «Славянского базара в Витебске» наконец опубликовал список участников конкурса исполнителей эстрадной песни. От Польши в этом году заявлена Наталия Рогуцка (Natalia Rogucka).

Наталии Рогуцкой 23 года, она роилась в Сувалках. Имеет профессиональное музыкальное образование. В 2019 году Рогуцкая заняла 2 место на Международном фестивале песни Анны Герман в Варшаве, одним из организаторов которого выступал Российский центр науки и культуры в Варшаве.

Всего в этом году на XXX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск–2021» будут представлены 15 стран: Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Германия, Казахстан, Куба, Кыргыстан, Латвия, Литва, Польша, Россия, Сербия, Словакия, Украина и Эквадор.