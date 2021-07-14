Перед началом «Славянского базара в Витебске» открыли мемориальную доску его основателю Родиону Бассу

• 14/7/21 21:00 • Культура

14 июля в Витебске торжественно была открыта памятная доска в честь основателя фестиваля «Славянский базар» Родиона Басса, она находится на здании городского центра культуры.
Глеб Лапицкий возлагает васильки к мемориальной доске в честь Родиона Басса. Фото Сергея Серебро

Памятную доску великому витеблянину создал витебский скульптор Сергей Сотников. На гранитном основании вырезан логотип «Славянского базара в Витебске», на плиту прикреплены барельеф Басса и информационная надпись.

Выступает новый мэр Витебска Николай Орлов. Фото Сергея Серебро

Открытие мемориальной доски Родиону Бассу приурочили к тридцатилетию фестиваля, хотя его основатель умер уже почти четыре года назад.

Жена, дети и внуки Родиона Басса на церемонии открытия доски. Фото Сергея Серебро

Похоже, решение об установке этого памятного знака было принято в последний момент: как рассказал на церемонии открытия нынешний директор центра культуры «Витебск» своевременно изготовить доску смогли только благодаря оперативности скульптора и его команды.

Церемония открытия памятной доски в честь Родиона Басса. Фото Сергея Серебро

На церемонию в Витебск приехали жена Родиона Баса Ольга Сальникова, его дети и внуки.

Церемония открытия памятной доски в честь Родиона Басса. Фото Сергея Серебро

Церемония открытия памятной доски в честь Родиона Басса. Фото Сергея Серебро

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