Перед началом «Славянского базара в Витебске» открыли мемориальную доску его основателю Родиону Бассу

Сяржук Серабро • 14/7/21 21:00 • Культура

14 июля в Витебске торжественно была открыта памятная доска в честь основателя фестиваля «Славянский базар» Родиона Басса, она находится на здании городского центра культуры.



Памятную доску великому витеблянину создал витебский скульптор Сергей Сотников. На гранитном основании вырезан логотип «Славянского базара в Витебске», на плиту прикреплены барельеф Басса и информационная надпись.

Открытие мемориальной доски Родиону Бассу приурочили к тридцатилетию фестиваля, хотя его основатель умер уже почти четыре года назад.

Похоже, решение об установке этого памятного знака было принято в последний момент: как рассказал на церемонии открытия нынешний директор центра культуры «Витебск» своевременно изготовить доску смогли только благодаря оперативности скульптора и его команды.

На церемонию в Витебск приехали жена Родиона Баса Ольга Сальникова, его дети и внуки.