Гигантские павлин и контрабас появились в центре Витебска. Фотофакт

• 14/7/21 20:19 • Культура

В центре Витебска перед началом «Славянского базара» установили два новых арт-объекта.
Огромную фигуру контрабаса установили в центре Витебска. Фото Сергея Серебро

На тротуаре вдоль улицы Ленина напротив Летнего амфитеатра со стороны площади Свободы установили огромны металлический контрабас, а со стороны улицы Гоголя — фигуру павлина в традиционном для Витебска стиле имитации топиара из искусственных материалов.

Огромную фигуру контрабаса установили в центре Витебска. Фото Сергея Серебро

Огромную фигуру контрабаса установили в центре Витебска. Фото Сергея Серебро

Напомним, что в этом же месте два года назад также перед началом фестиваля были установлены глобус Витебска и зеленый рояль.

Огромную фигуру контрабаса установили в центре Витебска. Фото Сергея Серебро

Огромную фигуру контрабаса установили в центре Витебска. Фото Сергея Серебро

Огромную фигуру контрабаса установили в центре Витебска. Фото Сергея Серебро

Гигантские павлин и контрабас появились в центре Витебска. Фотофакт

Круто?

Дзякуй за ваш адказ, ён вельмі каштоўны для нас.
Да!46
Нет!33
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 