Гигантские павлин и контрабас появились в центре Витебска. Фотофакт
В центре Витебска перед началом «Славянского базара» установили два новых арт-объекта.
На тротуаре вдоль улицы Ленина напротив Летнего амфитеатра со стороны площади Свободы установили огромны металлический контрабас, а со стороны улицы Гоголя — фигуру павлина в традиционном для Витебска стиле имитации топиара из искусственных материалов.
Напомним, что в этом же месте два года назад также перед началом фестиваля были установлены глобус Витебска и зеленый рояль.
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