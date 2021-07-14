72-летний велосипедист попал под колеса легковушки в Миорском районе
13 июля в Миорском районе легковушка сбила 72-летнего дедушку, ехавшего на велосипеде из магазина.
По информации ГАИ, на пересечении автодорог «Полоцк-Миоры-Браслав» и «Верхнедвинск-Шарковщина-Козьяны» велосипедист, ехавший по второстепенной дороге, не предоставил преимущество 21-летнему водителю «Toyota», который двигался по главной дороге.
В результате ДТП попавший под легковушку пенсионер получил травмы, и его пришлось доставить в больницу. Судя по фото удар был такой силы, что у велосипеда отлетело переднее колесо.
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