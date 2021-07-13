Запрет на посещение лесов ввели почти все районы Витебской области

• 13/7/21 12:40 • Экалогія

Из-за высокой опасности пожаров посещение лесов запрещен в 19 районах Витебской области, еще в одно районе действует ограничение.
Вертолет Ми-26 сбрасывает воду на лесной пожа во время совместных тактико-специальных учений МЧС Беларуси и России в июле 2012 года. Фото Сергея Серебро

Единственный район Витебщины, где пока можно находиться в лесу — Браславский, там не вводили никаких ограничительных мер.

В Поставском районе действует ограничение на посещение лесов, введенное 9 июля, в остальных 19 районах 12 июля был введен полный запрет.

В Витебской области установилась жаркая засушливая погода. В Витебске четыре дня подряд температура бьет суточные рекорды, впрочем, можно не сомневаться, что и сегодня рекорд будет побит. Дождь на метеостанции областного центра последний раз зафиксирован 28 июня, тогда выпало 4 миллиметра осадков.

  •  
  • 2
  •  
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 