Запрет на посещение лесов ввели почти все районы Витебской области
Из-за высокой опасности пожаров посещение лесов запрещен в 19 районах Витебской области, еще в одно районе действует ограничение.
Единственный район Витебщины, где пока можно находиться в лесу — Браславский, там не вводили никаких ограничительных мер.
В Поставском районе действует ограничение на посещение лесов, введенное 9 июля, в остальных 19 районах 12 июля был введен полный запрет.
В Витебской области установилась жаркая засушливая погода. В Витебске четыре дня подряд температура бьет суточные рекорды, впрочем, можно не сомневаться, что и сегодня рекорд будет побит. Дождь на метеостанции областного центра последний раз зафиксирован 28 июня, тогда выпало 4 миллиметра осадков.
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