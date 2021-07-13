В минувшие выходные в Браславском районе утонул мужчина
11 июля на озере Богинское в Браславском районе утонул 36-летний мужчина. С начала лета на Витебщине утонули 37 человек.
Местный житель около 18:00 отправился на озеро купаться со своими знакомыми. Через какое-то время компания потеряла своего приятеля из виду.
Когда поиски не принесли успеха, отдыхавшие позвонили в милицию. Оперативная группа осмотрела берег, пообщалась с родными и вызвала спасателей.
Когда водолазы обследовали акваторию водоема на месте купания, они нашли и подняли на поверхность тело погибшего мужчины, пишет газета «Браслаўская звязда» со ссылкой на председателя районного ОСВОД Евгения Высоцкого.
На 13 июля в Витебской области утонули уже 53 человека, 37 случаев приходится на лето: 29 человек утонули в июне и 8 — с начала июля.
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