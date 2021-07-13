В минувшие выходные в Браславском районе утонул мужчина

ННВ • 13/7/21 14:30 • Здароўе

11 июля на озере Богинское в Браславском районе утонул 36-летний мужчина. С начала лета на Витебщине утонули 37 человек.



Местный житель около 18:00 отправился на озеро купаться со своими знакомыми. Через какое-то время компания потеряла своего приятеля из виду.

Когда поиски не принесли успеха, отдыхавшие позвонили в милицию. Оперативная группа осмотрела берег, пообщалась с родными и вызвала спасателей.

Когда водолазы обследовали акваторию водоема на месте купания, они нашли и подняли на поверхность тело погибшего мужчины, пишет газета «Браслаўская звязда» со ссылкой на председателя районного ОСВОД Евгения Высоцкого.

На 13 июля в Витебской области утонули уже 53 человека, 37 случаев приходится на лето: 29 человек утонули в июне и 8 — с начала июля.