Цены продолжают расти: за год на Витебщине непродовольственные товары подорожали на 9,3%

Сяржук Серабро • 13/7/21 13:34 • Эканоміка

По сравнению с июнем прошлого года даже согласно официальной статистике цены на товары и услуги в Витебской области значительно выросли.



Наибольший рост за год показывают непродовольственные товары — 9,3%, затем идут услуги с 8,6% и продовольственные товары с 8,4%.

При этом с начала 2021 года, по данным Главного статистического управления Витебской области, цены на непродовольственные товары выросли на 5,3%, на услуги — на 4,6%, на продовольственные товары — на 5,4%.