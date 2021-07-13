Цены продолжают расти: за год на Витебщине непродовольственные товары подорожали на 9,3%
По сравнению с июнем прошлого года даже согласно официальной статистике цены на товары и услуги в Витебской области значительно выросли.
Наибольший рост за год показывают непродовольственные товары — 9,3%, затем идут услуги с 8,6% и продовольственные товары с 8,4%.
При этом с начала 2021 года, по данным Главного статистического управления Витебской области, цены на непродовольственные товары выросли на 5,3%, на услуги — на 4,6%, на продовольственные товары — на 5,4%.
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