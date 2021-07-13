Школьница утонула в Лиозно, она хотела научиться плавать
13 июля в Лиозно утонула 13-летняя девочка, она не умела плавать.
Следователи установили, что школьница попросила свою подругу научить её плавать. Девочки начали заходить в воду, как в какой-то момент одна из подруг, не умевшая плавать, резко ушла под воду.
Вторая девочка не смогла дотянуться до тонущей и начала звать на помощь. Однако спасти школьницу не удалось. Спасатели достали из воды ее тело уже без признаков жизни.
Следователи с привлечением специалистов УГКСЭ по Витебской области провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также были опрошены очевидцы происшествия.
Лиозненский районный отдел Следственного комитета начал проверку по факту гибели ребенка, сообщается пресс-службой СК.
Напомним, что в июне в Витебской области утонули четверо детей.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.