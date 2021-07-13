Школьница утонула в Лиозно, она хотела научиться плавать

• 13/7/21 22:52 • Здароўе

13 июля в Лиозно утонула 13-летняя девочка, она не умела плавать.

Следователи установили, что школьница попросила свою подругу научить её плавать. Девочки начали заходить в воду, как в какой-то момент одна из подруг, не умевшая плавать, резко ушла под воду.

Школьница утонула в Лиозно, она хотела научиться плавать. Фото СК

Вторая девочка не смогла дотянуться до тонущей и начала звать на помощь. Однако спасти школьницу не удалось. Спасатели достали из воды ее тело уже без признаков жизни.

Следователи с привлечением специалистов УГКСЭ по Витебской области провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также были опрошены очевидцы происшествия.

Лиозненский районный отдел Следственного комитета начал проверку по факту гибели ребенка, сообщается пресс-службой СК.

Напомним, что в июне в Витебской области утонули четверо детей.

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