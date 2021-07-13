Сергея Соседова, выступавшего против бойкота «Славянского базара в Витебске», не аккредитовали на фестиваль. Теперь он за бойкот

Сяржук Серабро • 13/7/21 0:14 • Культура

Известный российский музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что ему отказали во въезде в Беларусь и участии в фестивале «Славянский базар в Витебске». Теперь он призывает к бойкоту фестиваля.



Соседова можно назвать одним из символов «Славянского базара в Витебске», трудно представить пресс-центр фестиваля без него. В этом году господин Соседов должен был приехать на «Славянский базар» в двадцать первый раз.

— Причины отказа я знаю. Они очень мелкие и подлые. Мининформ Беларуси, курируемый администрацией президента, мстит мне за мой отказ от участия в белорусском шоу «Х-Фактор» (а отказался я по многим причинам, главная из которых общественно-политическая обстановка в Беларуси), — написал Сергей Соседов в facebook.

При этом отмечает, что всегда любил и поддерживал «Славянский базар». И признается, что в апреле-мае ему звонили некие общественные деятели Беларуси с просьбой присоединиться к бойкоту фестиваля, но он ответил откзом.

— В стране может быть любая обстановка, но фестиваль делает людей и их Отечество лучше, привносит яркие краски в их жизнь. Он становится своеобразным мостом дружбы, любви и взаимопонимания между народами. Но, видать, не сейчас, — пишет Соседов.

После этого проходится по белорусским властям и шлет им проклятия. Теперь Сергей Соседов уже сам призывает к бойкоту фестиваля:

— Нет — такому «Славянскому базару»! Он для всех нас закончился.

Напомним, что в начале апреля господин Соседов подверг жесткой критике артистов, которые под давлением поклонников присоединились к бойкоту «Славянского базара в Витебске».

—И когда они отказываются ехать на фестиваль, они отказываются от зрителя. Поэтому мне жалко таких артистов. Если для них публика — это размытое пятно, и для них не значат ничего люди, белорусы, которые отдают свои последние деньги на концерт, — говорил он тогда.