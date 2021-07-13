85-летний температурный рекорд побит в Витебске во вторник. Сколько было на термометре?

Сяржук Серабро • 13/7/21 23:06 • Экалогія

13 июля в Витебске был побит суточный рекорд максимума температуры, установленный еще в 1936 году.



85 лет назад синоптики городской метеостанции зафиксировали температуру в +32,4 °C, в нынешнем году в этот день столбик термометра поднялся до отметки +33,6 °C, побив, таким образом, предыдущий рекорд на 1,2 °C.

Новые рекорды максимума температуры в Витебске устанавливаются уже пять дней подряда. Правда, это только суточные максимумы, а абсолютный рекорд, который для июля составляет +34,7 °C, пока так и не побит.

Завтра, 14 июля, по прогнозам синоптиков жаркая погода в Витебске сохранится, ожидается до +34 °C. При этом в областном центре ожидается гроза. Грозы пройдут и по всей области, при этом в некоторых районах возможны ливни, град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Впрочем, было бы удивительно, если бы с началом «Славянского базара» в Витебске не пошел дождь.