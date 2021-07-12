В Витебске было больше +34 °C и это опять рекорд

Сяржук Серабро • 12/7/21 23:37 • Экалогія

12 июля в Витебске столбик термометра поднялся до +34,3 °C, установлен новый суточный рекорд максимума температуры.



Жара бьет рекорды четвертые сутки подряд начиная с 9 июля. Выше +30 °C максимальная температура в областном центре поднимается еще больший период — такая погода установилась с 7 июля, при этом максимальная температура все время растет.

Фактическая температура месяца за двенадцать дней по данным наблюдений составляет +23,4 °C, что соответствует уровню самого теплого июля, который был зафиксирован в 2010 году.

При этом в городе с начала месяца не выпало ни капли дождя, при том, что месячная норма для июля составляет93 миллиметра осадков.