В Витебске было больше +34 °C и это опять рекорд
12 июля в Витебске столбик термометра поднялся до +34,3 °C, установлен новый суточный рекорд максимума температуры.
Жара бьет рекорды четвертые сутки подряд начиная с 9 июля. Выше +30 °C максимальная температура в областном центре поднимается еще больший период — такая погода установилась с 7 июля, при этом максимальная температура все время растет.
Фактическая температура месяца за двенадцать дней по данным наблюдений составляет +23,4 °C, что соответствует уровню самого теплого июля, который был зафиксирован в 2010 году.
При этом в городе с начала месяца не выпало ни капли дождя, при том, что месячная норма для июля составляет93 миллиметра осадков.
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