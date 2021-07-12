Трактор с пресс-подборщиком сгорели в Глубокском районе

ННВ • 12/7/21 15:19 • Здарэнні

10 июля в поле у деревни Пырщина Глубокского района загорелся трактор с пресс-подборщиком.



Пожар произошел около 14:55, во время проведении сельскохозяйственных работ в поле. В результате огнем был полностью уничтожен трактор «МТЗ-82» 1998 года выпуска и поврежден рулонный пресс-подбощик ПР-Ф-180. Техника принадлежит коммунальному племенному сельскохозяйственному предприятию «Озерцы».

Люди при пожаре не пострадали. По предварительной версии трактор мог загореться из-за короткого замыкания электропроводки, сообщается пресс-службой МЧС.