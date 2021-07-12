По представлениям прокуратуры наказали свыше 40 должностных лиц системы ЖКХ Витебской области

Ігар Арцюх • 12/7/21 15:04 • Эканоміка

Более 40 должностных лиц системы ЖКХ в Витебской области были наказаны за несоблюдение законодательства в сфере борьбы с коррупцией после проверок прокуратуры.



Проверки выявили, что на отдельных предприятиях ЖКХ ненадлежащим образом налажена работа по ознакомлению государственных должностных лиц с антикоррупционными ограничениями. Оказалось, что кадровые службы отбирали письменные обязательства без учета должностного положения. В результате, обязательства отдельных государственных должностных лиц не содержали полного перечня антикоррупционных ограничений либо включали запреты, которые на этих людей не распространялись. Тем самым существенно ограничивались права и законные интересы работников.

Кроме того, на предприятиях допускались нарушения порядка декларирования доходов и имущества, осуществления закупочной деятельности, предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Также прокуратура отмечает низкую эффективность деятельности по профилактике коррупционных проявлений в ЖКХ.

Выявленным нарушениям способствовало отсутствие должной координирующей роли главного управления ЖКХ Витебского облисполкома в работе с подведомственными предприятиями и соответствующими отделами горрайисполкомов.

По результатам проверки органы прокуратуры области направили руководителям предприятий ЖКХ, местных исполнительных и распорядительных органов 25 представлений и предписаний, принесли 7 протестов.

По результатам рассмотрения актов прокурорского надзора приняты необходимые меры, свыше 40 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.