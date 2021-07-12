Мемориальную доску в честь Родиона Басса откроют во время «Славянского базара в Витебске»

ННВ • 12/7/21 13:49 • Культура

Спустя почти пять лет на здании дирекции «Славянского базара в Витебске» появится памятная доска в честь основателя самого известного на постсоветском пространстве фестиваля Родиона Басса.



Открытие мемориальной доски на здании №1 по улице Маяковского состоится 14 июля в 17:00, сообщает дирекция. Витеблян приглашают вспомнить Родиона Михайловича и выразить уважение его памяти.

Родин Басс бессменно руководил «Славянским базаром в Витебске» более двадцати лет, но в 2013 году был вынужден написать заявление об уходе, на посту генерального директора его сменил Александр Сидоренко, через несколько лет внезапно исчезнувший из культурной жизни фестивальной столицы.

Вынужденное расставание с любимым детищем обострило течение сахарного диабета у Родиона Михайловича, ему пришлось ампутировать ногу. При этом почетный гражданин Витебска и Заслуженный деятель культуры Беларуси жил в доме без лифта, пандус, правда, через некоторое время сделали.

Несколько лет Родион Басс мужественно боролся с болезнью. Он потерял зрение, а в 2017 году — вторую ногу. 10 сентября того же года основатель «Славянского базара в Витебске» умер.

Через два года после смерти на могиле Басса установили бюст, автором надгробного памятника стал витебский скульптор Александр Гвоздиков.