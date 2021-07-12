Лосенок застрял в разлитом в лесу битуме в Докшицком районе. Его передали обществу охотников и рыболовов

Зоя Машэка • 12/7/21 12:07 • Экалогія

В луже битума в лесу неподалеку от мемориального комплекса «Шуневка» в Докшицком районе обнаружили лосенка.



Нашедшие обессиленное животное люди сразу позвонили в МЧС и на место выслали экипаж спасателей. Пожарные стали поливать лосенка водой и постепенно снимать с него слои битума.

Освобожденного детеныша перенесли в тень. Работники соседнего хозяйства привезли молоко, и поевший лосенок постепенно начал двигаться. Первую помощь ему оказал ветеринарный врач.

Лосенка передали работникам ОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» для дальнейшего наблюдения за ним.

О происшествии спасатели сообщили работникам Докшицкого районного исполнительного комитета, ОО «Белорусское общество охотников и рыболовов», районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды и ветеринарной станции, сообщается пресс-службой МЧС.