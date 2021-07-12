+33,8 °C было в Витебске в воскресенье, это новый рекорд

Сяржук Серабро • 12/7/21 1:31 • Здароўе

11 июля в Витебске третий раз подряд установлен суточный рекорд максимальной температуры.



В воскресенье атмосферный воздух в областном центре прогрелся до +33,8 °C, в результате был побит рекорд сточного максимума температуры, установленный в 2006 году, когда на городской метеостанции столбик термометра поднялся до +32,1 °C.

За последние три дня это уже третий суточный рекорд, установленный в Витебске. Однако абсолютный рекорд максимума температуры для июля в Витебске пока не побит, он был установлен 23 июля 2010 года и составляет +34,7 °C.

На понедельник, 12 июля, для Витебска синоптики обещают до +32 °C и небольшой дождь во второй половине дня.

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