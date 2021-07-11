Рекордная жара установилась в Витебске. Прогнозы синоптиков неутешительные — до +36 °C

Сяржук Серабро • 11/7/21 0:43 • Экалогія

10 июля в Витебске снова был побит рекорд суточного максимума температуры, а в ближайшие дни ожидается еще большая жара — уровень опасности повышен до оранжевого.



В субботу воздух в областном центре прогрелся до +31,7 °C, превысив предыдущий рекорд, установленный в 2006 году, более чем на градус. Пятница, как вы помните, тоже была рекордно жаркой.

Однако по прогнозам синоптиков в ближайшие дни жителей Витебщины ожидает еще большая жара — 11-13 июля на большей части страны воздух может прогреться до +34 °C, а 12-13 июля в отдельных местах температура поднимется даже до +36 °C .

В понедельник, 12 июля, в Витебске к жаре добавится еще и гроза, также возможен небольшой дождь.