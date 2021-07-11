Провести реконструкцию первого залпа легендарной «Катюши» по Орше собираются в райцентре

Сяржук Серабро • 11/7/21 15:41 • Культура

Реконструировать первый эпизод боевого применения гвардейского реактивного миномета БМ-13 собираются в Орше, на это потратят 7000 рублей из бюджета.



Согласно советской официальной историографии первый залп батарея БМ-13 капитана Ивана Флерова произвела 14 июля 1941 года по железнодорожному узлу в Орше «по скоплению живой силы и танков фашистов».

Современные историки выдвигают другие географические привязки первого залпа легендарных «Катюш», например — по Рудне. Однако практически все сходятся в том, что никаких немецких эшелонов в то время, когда батарея Флёрова могла обстрелять Оршу, там быть не могло и, если залп был, то уничтожались оставшиеся на станции советские составы.

Во время реконструкции, согласно техническому заданию, собираются устроить экспозицию советской и немецкой техники. Это будут мотоциклы «BMW R71» и «Урал М72» (советская лицензионная версия «BMW R71»), а также автомобили «Stoewer R200 Spezial» и «ЗиС-5» с ракетной установкой М-13. Отметим, что до середины октября 1941 года использовали шасси грузовика ЗиС-6.

Реконструкция должна состояться 17 июля в Орше на автотрассе «Кутееенка». Закупка стоимостью 7000 рублей производится из одного источника за счет бюджетных средств.