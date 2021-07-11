Из-за засушливой погоды ограничение на посещение лесов введены во всех районах Витебщины за исключением Браславского

• 11/7/21 14:04 • Экалогія

20 районов Витебской области ввели ограничение на посещение лесов из-за высокой опасности пожаров.
Вертолет Ми-26 сбрасывает воду на лесной пожа во время совместных тактико-специальных учений МЧС Беларуси и России в июле 2012 года. Фото Сергея Серебро

Согласно данным МЧС 3 класс пожароопасности установлен в лесах Верхнедвинского, Городокского, Докшицкого, Дубровенского, Лепельского, Оршанского, Поставского, Сенненского и Шумилинского районов. В трех районах области — Витебском, Полоцком и Шарковщиноском — уже 4 класс пожароопасности.

В связи со сложившейся ситуацией по информации Министерства лесного хозяйства ограничение на посещение лесов ввели уже 20 районов Витебской области, такие меры не приняты пока только в Браславском районе.

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