Из-за засушливой погоды ограничение на посещение лесов введены во всех районах Витебщины за исключением Браславского

ННВ • 11/7/21 14:04 • Экалогія

20 районов Витебской области ввели ограничение на посещение лесов из-за высокой опасности пожаров.



Согласно данным МЧС 3 класс пожароопасности установлен в лесах Верхнедвинского, Городокского, Докшицкого, Дубровенского, Лепельского, Оршанского, Поставского, Сенненского и Шумилинского районов. В трех районах области — Витебском, Полоцком и Шарковщиноском — уже 4 класс пожароопасности.

В связи со сложившейся ситуацией по информации Министерства лесного хозяйства ограничение на посещение лесов ввели уже 20 районов Витебской области, такие меры не приняты пока только в Браславском районе.