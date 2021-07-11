Из-за засушливой погоды ограничение на посещение лесов введены во всех районах Витебщины за исключением Браславского
20 районов Витебской области ввели ограничение на посещение лесов из-за высокой опасности пожаров.
Согласно данным МЧС 3 класс пожароопасности установлен в лесах Верхнедвинского, Городокского, Докшицкого, Дубровенского, Лепельского, Оршанского, Поставского, Сенненского и Шумилинского районов. В трех районах области — Витебском, Полоцком и Шарковщиноском — уже 4 класс пожароопасности.
В связи со сложившейся ситуацией по информации Министерства лесного хозяйства ограничение на посещение лесов ввели уже 20 районов Витебской области, такие меры не приняты пока только в Браславском районе.
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