Двое рабочих Витебского ДСК выпали из оборвавшейся люльки на 16-этажной новостройке

Зоя Машэка • 11/7/21 13:16 • Здароўе

Два парня выпали из оборвавшейся строительной люльки на строящемся шестнадцатиэтажном доме в Билево, они в больнице.



Опрокидывание люльки произошло 10 июля около 6:44, она повисла в вертикальном положении на уровне пятого этажа новостройки на Московском проспекте. Находившееся в ней 28-летний и 31-летний рабочие ГП «Витебский ДСК» выпали и упали на козырек над входом в подъезд строящегося дома.

Приехавшие пожарные эвакуировали пострадавших, одного из них на носилках вынесли по пожарной лестнице, а второго спустили на носилках вниз с козырька.

Травмированных рабочих передали бригаде скорой медицинской помощи, которая доставила их в больницу для госпитализации, сообщается пресс-службой МЧС.