В Витебске снова побит температурный рекорд
Знойное лето 2021 года побило очередной температурный рекорд в Витебске — 9 июня атмосферный воздух в областном центре прогрелся до +32,6 °C.
Таким образом, был побит рекорд суточного максимума температуры, установленный в 1996 году, тогда в этот день столбик термометра поднялся до +32,2 °C.
Отметим также, что с начала июля в Витебске не выпало ни капли дождя. Более того, последний раз осадки в областном центре выпадали 28 июня. В прошлом месяце в городе выпало всего 39% осадков от нормы.
Хотя, после прошедших две недели назад дождей, ограничения на посещения лесов в Витебской области были сняты, сейчас уровень опасности пожаров в ряде районов региона уже снова достиг 3 класса.
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