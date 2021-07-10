В Витебске снова побит температурный рекорд

Сяржук Серабро • 10/7/21 0:18 • Экалогія

Знойное лето 2021 года побило очередной температурный рекорд в Витебске — 9 июня атмосферный воздух в областном центре прогрелся до +32,6 °C.



Таким образом, был побит рекорд суточного максимума температуры, установленный в 1996 году, тогда в этот день столбик термометра поднялся до +32,2 °C.

Отметим также, что с начала июля в Витебске не выпало ни капли дождя. Более того, последний раз осадки в областном центре выпадали 28 июня. В прошлом месяце в городе выпало всего 39% осадков от нормы.

Хотя, после прошедших две недели назад дождей, ограничения на посещения лесов в Витебской области были сняты, сейчас уровень опасности пожаров в ряде районов региона уже снова достиг 3 класса.