Сегодня в Витебске снова перекроют улицу Ленина — ГАИ проводит «День открытых дорог!»
10 июля в Витебске в 14:00 на площади Победы стартует праздник «День открытых дорог!», в связи с этим будет перекрыта улица Ленина.
Из-за показательных выступлений с 16:30 до 17:20 участок от Московского проспекта до улицы Жесткова будет закрыт для движения всех видов транспорта.
Госавтоинспекция обращает внимание витеблян и гостей города на необходимость заранее планировать маршрут своего движения.
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