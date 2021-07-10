Сегодня в Витебске снова перекроют улицу Ленина — ГАИ проводит «День открытых дорог!»

• 10/7/21 12:57 • Падзеі

10 июля в Витебске в 14:00 на площади Победы стартует праздник «День открытых дорог!», в связи с этим будет перекрыта улица Ленина.
Инспектор ГАИ девушка-регулировщица в Витебске. 2008 год. Фото Сергея Серебро

Из-за показательных выступлений с 16:30 до 17:20 участок от Московского проспекта до улицы Жесткова будет закрыт для движения всех видов транспорта.

Госавтоинспекция обращает внимание витеблян и гостей города на необходимость заранее планировать маршрут своего движения.

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