Принудительной эвакуацией авто в Витебске будет заниматься фирма Минского горисполкома

Сяржук Серабро • 10/7/21 14:32 • Эканоміка

ООО «Белспецэвакуация» получила право заниматься принудительной отбуксировкой (эвакуацией) автомобилей в Витебске.



9 июля были опубликованы изменения в решение Витебского горисполкома №1622 от 30 ноября 2016 года «О принудительной отбуксировке (эвакуации) транспортных средств», принятые 10 июня.

Согласно этому документу, кроме местного коммунального ремонтного унитарного предприятия «Гордормост» заниматься принудительной эвакуацией автомобилей в городе будет и столичное общество с ограниченной ответственностью «Белспецэвакуация».

Эта фирма была учреждена в конце 2013 года, 51% ее уставного фонда принадлежит Минскому городскому исполнительному комитету.

Кроме того, ООО «Белспецэвакуация» в Витебске будет заниматься и выявлением заброшенных автомобилей и перемещением их на охраняемую автостоянку — соответствующие изменения внесены и в решение горисполкома №412 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 9 августа 2011 г. No 348».