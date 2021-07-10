Пожарные искали девушек в лесу в Докшицком районе. Видео

Зоя Машэка • 10/7/21 13:45 • Турызм

9 июля спасателям пришлось искать в Докшицком районе двух девушек, заблудившихся в лесу.



24-летняя и 31-летняя сёстры заблудились в лесу у деревни Юхновка, когда собирали грибы. В 14:39 они позвонили в МЧС и сообщили, что не могут выбраться из лесу.

Девушки рассказали, что видят вышку с антеннами сотовой связи. К предположительному месту их нахождения направили экипаж спасателей.

Один из пожарных пошел по тропинке в сторону заблудившихся, в 15:30, пройдя примерно 400 метров, он заметил девушек. В медицинской помощи они не нуждались, сообщается пресс-службой МЧС.