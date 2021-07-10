Как теперь выглядит патриотические надписи на въезде в Витебск со стороны России. Фотофакт
В Витебске реконструируют надписи, которые находятся на склоне железной дороги в Билево. "ННВ" побывали на месте и узнали, что изменилось.
У надписи "Я люблю Беларусь", которая располагается справа - на пересечении Московского проспекта и Старобабиничского тракта, поменяли буквы: они теперь не бетонные, а металлические. Скроее всего, старые пришли в негодность. Какого цвета будет надпись, пока неизвестно: ее еще не покрасили.
А вот надпись "Я люблю Витебск", которая раньше была бело-красного цвета, перекрасили в голубой - такой цвет у флага города.
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