Как теперь выглядит патриотические надписи на въезде в Витебск со стороны России. Фотофакт

Ігар Мацьвееў • 10/7/21 10:32 • Падзеі

В Витебске реконструируют надписи, которые находятся на склоне железной дороги в Билево. "ННВ" побывали на месте и узнали, что изменилось.

У надписи "Я люблю Беларусь", которая располагается справа - на пересечении Московского проспекта и Старобабиничского тракта, поменяли буквы: они теперь не бетонные, а металлические. Скроее всего, старые пришли в негодность. Какого цвета будет надпись, пока неизвестно: ее еще не покрасили.

А вот надпись "Я люблю Витебск", которая раньше была бело-красного цвета, перекрасили в голубой - такой цвет у флага города.