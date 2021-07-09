Витеблянин сделал пистолет под малокалиберные патроны из старой «воздушки»

Ігар Арцюх • 09/7/21 13:02 • Крымінал

При помощи ствола от старой пневматической винтовки и умелых рук житель Витебска изготовил огнестрельное оружие, теперь его ждет суд.



Предмет, похожий на пистолет, милиция обнаружила дома у витеблянина. Его изъяли и отправили на экспертизу.

Как установили эксперты, этот самодельный пистолет был изготовлен с использованием фрагмента ствола пневматической винтовки заводского изготовления. Он является нарезным короткоствольным огнестрельным оружием и пригоден для стрельбы винтовочными патронами калибра 5,6 миллиметров (.22 Long Rifle).

В результате в отношении жителя областного центра Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело, сообщает сайт Государственного комитета судебных экспертиз.