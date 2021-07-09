В Новополоцке задержаны двое активистов независимого профсоюза «Нафтана»

ННВ • 09/7/21 14:25 • Палітыка

8 июля прошли обыски у руководства первичной организации БНП ОАО «Нафтан» в Новополоцке, двух человек задержали на 72 часа.



По информации руководства первичной организации, обыски прошли у юриста профсоюза Александра Капшуля, заместителя председателя первички Юрия Гашева, заместителя председателя Дениса Гурского и секретаря-казначея Дмитрия Койро. Денис Гурский и Дмитрий Койро были задержаны на трое суток, сообщает сайт Белорусского независимого профсоюза.

Обыски и задержания проходли в рамках уголовного дела о повреждении краски на авто замдиректора по идеологии завода «Полимир» Сергея Брикуна. При этом отмечается, что авто господина Брикуна было повреждено еще в октябре 2020 года.