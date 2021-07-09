Три журналиста Витебщины задераны по уголовным делам, еще у троих прошли обыски

ННВ • 09/7/21 0:02 • Палітыка

За минувшие сутки в Витебской области по уголовным делам были задержаны три журналиста, еще у трех прошли обыски.



В Витебске задержан Виталий Скрыль, он успел сообщить жене по телефону, что задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статье 369 УК — оскорбление представителя власти, сообщает сайт Белорусской ассоциации журналистов.

Основателя и редактора сайта orsha.eu Игоря Казмерчака задержали в Орше. Там возбуждено уголовное дело по статье 341 УК — повреждение городских сооружений. Якобы на какое-то здание нанесли надпись с политическим содержанием.

Глубокского журналиста Дмитрия Лупача силовики вывезли из санатория. По какой статье он задержан пока не известно.

Кроме того, обыски прошли у журналистов из Витебска Дмитрия Казакевича и Вячеслава Лазарева. Дома у Казакевича забрали ноутбуки жены и дочери, два старых системных блока, два фотоаппарата и маленький бело-красно-белый флажок. У мамы Лазарева изъяли телефон.

В Орше прошел обыск дома у фотографа orsha.eu Дениса Дубкова. Он был доставлен на допрос, но позже отпущен с подпиской о неразглашении.

В этот же день задержания и обыски проходили и других региональных СМИ Беларуси. Кроме того, были задержаны на 72 часа главный редактор газеты «Наша ніва» Егор Мартинкович, главный редактор журнала «Наша гісторыя» Андрей Дынько, а также начальник отдела рекламы и маркетинга «Нашай нівы» Андрей Скурко и бухгалтер газеты Ольга Ракович. Сайт NN.BY, как сообщали «ННВ», больше недоступен.