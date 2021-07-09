Трамваи №1 и №3 будут ходить до СИЗО, а автобус №24 уберут — в Витебске заканчивают реконструкцию улицы Гагарина

Сяржук Серабро • 09/7/21 13:51 • Падзеі

В связи с окончанием реконструкции улицы Гагарина в Витебске возобновят движение трамваев по проспекту Людникова и уберут один автобусный маршрут. Рассказываем об изменениях подробнее.



По проспекту Людникова до Смоленской площади будут ходить трамваи маршрутов №1 и №3. При этом трамвайную остановку на перекрестке проспектов Фрунзе и Людникова, оборудованную с началом реконструкции улицы Гагарина, уберут.

Рейсы на временном дополнительном маршруте автобуса №24 «Керамзитовый завод – Завод тракторных запасных частей» больше выполняться не будут, об этом сообщает ОАО «Витебскоблавтотранс».

При этом другие маршруты автобуса и троллейбуса, курсирующие по улице Гагарина продолжат работу без изменений. А проездные билеты длительного пользования на автобус в течение июля будут действительны и в трамвае в пределах бывшего маршрута автобуса №24.

Напомним, что в трамвае маршрута №3 с 1 июля действую бескондукторная система оплаты проезда. Талончики необходимо покупать заранее и компостировать, у вагоновожатого билет будет стоить на 5 копеек дороже.