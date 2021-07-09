Грузовик сбил ребенка на велосипеде на пешеходном переходе в Орше
11-летний велосипедист получил травмы в результате наезда грузовика в Орше.
9 июля около 9:00 на перекресте Могилевской улицы и улицы Чкалова 66-летний водитель автомобиля «ГАЗ» совершил наезд на мальчика, ехавшего на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы, его пришлось доставить в Оршанскую городскую больницу № 1 имени Семашко. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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