Грузовик сбил ребенка на велосипеде на пешеходном переходе в Орше

Іван Дзедушкін • 09/7/21 13:24 • Здарэнні

11-летний велосипедист получил травмы в результате наезда грузовика в Орше.



9 июля около 9:00 на перекресте Могилевской улицы и улицы Чкалова 66-летний водитель автомобиля «ГАЗ» совершил наезд на мальчика, ехавшего на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы, его пришлось доставить в Оршанскую городскую больницу № 1 имени Семашко. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.