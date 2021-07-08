Власти заблокировали сайт «Нашай нівы» — одной из первых белорусских газет

Сяржук Серабро • 08/7/21 12:33 • Палітыка

В Беларуси заблокирован сайт еще одно ведущего СМИ страны — газеты «Наша ніва», которая ведет свою историю с 1906 года.



С вчерашнего дня у пользователей появились проблемы с открытием сайта NN.BY. Сегодня Министерство информации Республики Беларусь официально заявило, что доступ э тому сайту ограничен на основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

В свою очередь Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что с сегодняшнего утра на связь перестали выходить некоторые сотрудники редакции издания. По неподтвержденной информации у них могут проводиться обыски. В частности БАЖ пишет об обыске в доме у редактора газеты Андрея Скурко и о задержании главного редактора Егора Мартиновича.

Газета «Наша ніва» была основана в 1906 году и выходила до 7 августа 1915 года. В 1920 году была попытка возродить газету, вышло 9 номеров. Издание газеты было восстановлено в мае 1991 года. Три года назад газета перестала выходить на бумаге и полностью сосредоточилась на интернет-издании. Сайт «Нашай нівы» является одним из самых популярных сетевых СМИ Беларуси и самым популярным сайтом на белрусском языке.