В Билево двухлетняя девочка застряла ногой между батареей отопления и стеной

Зоя Машэка • 08/7/21 15:12 • Здароўе

Спасателей пришлось вызывать, чтобы освободить двухлетнюю девочку, которая заклинила ногу между радиатором отопления и стеной в одной из многоэтажек в Витебске.



7 августа в 11:29 в службу спасения позвонила женщина, которая рассказала, что ее дочка застряла ногой в батарее. Это произошло в доме №1 на улице Маргелова в Билево.

Приехавшим на вызов спасателям при помощи лома удалось немного отогнуть радиатор отопления от стены и освободить ножку ребенка. Девочку доставили в больницу, чтобы сделать рентгеновский снимок пострадавшей ноги, сообщается пресс-службой МЧС.