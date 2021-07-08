Ночью в Витебске байкер врезался в пенсионера, пешеход погиб, мотоциклист и его пассажирка в больнице

• 08/7/21 13:16 • Здарэнні

Спустя шесть лет в Витебске повторилось страшное ДТП с участием мотоциклиста: пострадали три человека, один из них — сбитый пешеход — позже умер в больнице.
Ночью в Витебске байкер врезался в пенсионера, пешеход погиб, мотоциклист и его пассажирка в больнице. Фото СК

По данным следствия, 2 июля в 23:15 20-летний парень на мотоцикле «Honda» сбил в районе дома №37 на улице Воинов-Интернационалистов 66-летнего пенсионера, который переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ночью в Витебске байкер врезался в пенсионера, пешеход погиб, мотоциклист и его пассажирка в больнице. Фото СК

Травмы в результате ДТП получили пешеход, сам мотоциклист и его 19-летняя пассажирка. Пострадавших доставили в больницу, но, не смотря на усилия медиков, утром следующего дня пенсионер умер.

Ночью в Витебске байкер врезался в пенсионера, пешеход погиб, мотоциклист и его пассажирка в больнице. Фото СК

Следственный комитет возбудил в отношении байкера уголовное дело по части 2 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Место ДТП на Московском проспекте в Витебске, где мотоциклист на YAMAHA YZF-R1 сбил семейную пару. Фото СК

Напомним, что в июле 2015 года похожее ДТП произошло на Московском проспекте: на пустынной ночной улице 24-летний байкер на мотоцикле марки «YAMAHA YZF-R1» сбил молодую семейную пару. Все трое погибли на месте ДТП.

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