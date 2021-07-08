До +34 °C — в Беларусь снова пришла жара, пока желтый уровень опасности
9 и 10 июня в Беларуси ожидается сильная жара, из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
По прогнозам синоптиков сегодня на большей части страны максимальная температура воздуха достигнет +32 °C. В Витебске воздух к 15:00 уже прогрелся до +30,7 °C, при этом температура продолжает расти.
Еще жарче будет в дневные часы 9 и 10 июля — в пятницу и субботу во многих районах Беларуси максимальная температура воздуха может подняться до +34 °C.
В Витебске в пятницу ожидается до +32 °C, но в субботу уже должно похолодать и столбик термометра не поднимется выше отметки +30 °C.
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