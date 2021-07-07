Парень погиб при попытке перепрыгнуть купальский костер в Россонском районе

Зоя Машэка • 07/7/21 12:10 • Здароўе

В Россонском районе при попытке сделать сальто над купальским костром 28-летний парень упал в него головой, он умер в больнице от ожогов.



Трагедия произошла 6 июля около 23:00 во время празднования Купалья, когда пьяный местный житель решил перепрыгнуть через традиционный костер. При этом парень решил сделать сальто над костром.

Во время прыжка он оперся руками о кострище, но не удержал равновесия и головой в костер. Молодого человека доставили в больницу, но, не смотря на усилия медиков, он скончался. Кроме ожогов мужчина получил и переломы, сообщает СК.

На место празднования выезжала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия и опросила очевидцев. Россокнский РОСК по факту гибели человека начал проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.