Где запрещено купаться в Витебске? Почти везде

• 07/7/21 14:46 • Здароўе

Витебский городской исполнительный комитет подробно рассказал о местах, где в городе запрещено купание.
Девушка в бикини купается в озере. Фото pixabay.com

Судя по приведенному списку, мэрия Витебска забанила для купания практически все водоемы на территории города, в том числе — подавалющую часть акватории Двины:

Октябрьский район

  • фонтаны, расположенные на территории Витебска;
  • зона отдыха на реке Витьба;
  • парк Фрунзе;
  • берег Двины, кроме городского пляжа (парк имени Советской Армии);
  • естественный водоем, расположенный в районе жилого дома № 112 на улице Гагарина;
  • искусственный водоем, расположенный в районе Республиканской улицы (парк «Славянский»).

Железнодорожный район

  • правый и левый берег Двины на участке от моста имени Блохина до Кировского моста;
  • правый берег Двины на участке от гостиницы «Двина» до посёлка Лужесно;
  • естественный водоём в парке культуры и отдыха железнодорожников;
  • естественный водоём по улице Титова, 119;
  • карьер в Рубе;
  • река Двина и естественные водоёмы в районе посёлка Верховье;
  • естественный водоём по 10-й Полоцкой улице;
  • естественный водоём по 14-й Полоцкой улице;
  • река Двина в районе Рубы;
  • искусственный водоём в поселке Васьковичи;
  • естественный водоём в районе гимназия № 6 в Витебске;
  • фонтаны, расположенные в мемориальной части площади Победы.

Первомайский район

  • правый и левый берег реки Двины на участке от моста имени Блохина до филиала «Витебскводтранс» РУЭС «Днепро-Бугский водный путь»;
  • правый и левый берег реки Лучеса на участке от моста имени Шмырева до впадения в Двину и от моста имени Шмырева до деревни Шпили включительно;
  • искусственный водоем в районе парка «1000-летия Витебска».

Как видим, купаться запрещено даже на пляже у моста Блохина, где раньше находился судоремонтный завод.

Из восьми пляжей, официально установленных в Витебске для отдыха у воды, под запрет не попали только искусственный водоем в Сокольниках и пляж в Мазурино.

При этом, как писали «ННВ», большинство водоемов, на которых часто случались происшествия и тонули, не получили официального статуса места отдыха – там нет ни оборудованных пляжей, ни спасательных станций. Впрочем, спасательные посты нередко отсутствуют и на официальных пляжах.

За июнь в Витебской области утонули не менее 29 человек, в том числе несколько детей.

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