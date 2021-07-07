Где запрещено купаться в Витебске? Почти везде

Зоя Машэка • 07/7/21 14:46 • Здароўе

Витебский городской исполнительный комитет подробно рассказал о местах, где в городе запрещено купание.



Судя по приведенному списку, мэрия Витебска забанила для купания практически все водоемы на территории города, в том числе — подавалющую часть акватории Двины:

Октябрьский район

фонтаны, расположенные на территории Витебска;

зона отдыха на реке Витьба;

парк Фрунзе;

берег Двины, кроме городского пляжа (парк имени Советской Армии);

естественный водоем, расположенный в районе жилого дома № 112 на улице Гагарина;

искусственный водоем, расположенный в районе Республиканской улицы (парк «Славянский»).

Железнодорожный район

правый и левый берег Двины на участке от моста имени Блохина до Кировского моста;

правый берег Двины на участке от гостиницы «Двина» до посёлка Лужесно;

естественный водоём в парке культуры и отдыха железнодорожников;

естественный водоём по улице Титова, 119;

карьер в Рубе;

река Двина и естественные водоёмы в районе посёлка Верховье;

естественный водоём по 10-й Полоцкой улице;

естественный водоём по 14-й Полоцкой улице;

река Двина в районе Рубы;

искусственный водоём в поселке Васьковичи;

естественный водоём в районе гимназия № 6 в Витебске;

фонтаны, расположенные в мемориальной части площади Победы.

Первомайский район

правый и левый берег реки Двины на участке от моста имени Блохина до филиала «Витебскводтранс» РУЭС «Днепро-Бугский водный путь»;

правый и левый берег реки Лучеса на участке от моста имени Шмырева до впадения в Двину и от моста имени Шмырева до деревни Шпили включительно;

искусственный водоем в районе парка «1000-летия Витебска».

Как видим, купаться запрещено даже на пляже у моста Блохина, где раньше находился судоремонтный завод.

Из восьми пляжей, официально установленных в Витебске для отдыха у воды, под запрет не попали только искусственный водоем в Сокольниках и пляж в Мазурино.

При этом, как писали «ННВ», большинство водоемов, на которых часто случались происшествия и тонули, не получили официального статуса места отдыха – там нет ни оборудованных пляжей, ни спасательных станций. Впрочем, спасательные посты нередко отсутствуют и на официальных пляжах.

За июнь в Витебской области утонули не менее 29 человек, в том числе несколько детей.