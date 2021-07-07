Где запрещено купаться в Витебске? Почти везде
Витебский городской исполнительный комитет подробно рассказал о местах, где в городе запрещено купание.
Судя по приведенному списку, мэрия Витебска забанила для купания практически все водоемы на территории города, в том числе — подавалющую часть акватории Двины:
Октябрьский район
- фонтаны, расположенные на территории Витебска;
- зона отдыха на реке Витьба;
- парк Фрунзе;
- берег Двины, кроме городского пляжа (парк имени Советской Армии);
- естественный водоем, расположенный в районе жилого дома № 112 на улице Гагарина;
- искусственный водоем, расположенный в районе Республиканской улицы (парк «Славянский»).
Железнодорожный район
- правый и левый берег Двины на участке от моста имени Блохина до Кировского моста;
- правый берег Двины на участке от гостиницы «Двина» до посёлка Лужесно;
- естественный водоём в парке культуры и отдыха железнодорожников;
- естественный водоём по улице Титова, 119;
- карьер в Рубе;
- река Двина и естественные водоёмы в районе посёлка Верховье;
- естественный водоём по 10-й Полоцкой улице;
- естественный водоём по 14-й Полоцкой улице;
- река Двина в районе Рубы;
- искусственный водоём в поселке Васьковичи;
- естественный водоём в районе гимназия № 6 в Витебске;
- фонтаны, расположенные в мемориальной части площади Победы.
Первомайский район
- правый и левый берег реки Двины на участке от моста имени Блохина до филиала «Витебскводтранс» РУЭС «Днепро-Бугский водный путь»;
- правый и левый берег реки Лучеса на участке от моста имени Шмырева до впадения в Двину и от моста имени Шмырева до деревни Шпили включительно;
- искусственный водоем в районе парка «1000-летия Витебска».
Как видим, купаться запрещено даже на пляже у моста Блохина, где раньше находился судоремонтный завод.
Из восьми пляжей, официально установленных в Витебске для отдыха у воды, под запрет не попали только искусственный водоем в Сокольниках и пляж в Мазурино.
При этом, как писали «ННВ», большинство водоемов, на которых часто случались происшествия и тонули, не получили официального статуса места отдыха – там нет ни оборудованных пляжей, ни спасательных станций. Впрочем, спасательные посты нередко отсутствуют и на официальных пляжах.
За июнь в Витебской области утонули не менее 29 человек, в том числе несколько детей.
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