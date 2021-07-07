Десятками и сотнями закупают мешки для трупов больницы Витебщины

Сяржук Серабро • 07/7/21 15:33 • Здароўе

Толочинская райбольница закупает 20 патологоанатомических мешков на месяц, а Витебская БСМП — 200, вероятно, на квартал.



Подобные закупки проводят и другие медучреждения Витебской области. Так, в мае Браславская центральная районная больница приобретала 40 подобных пластиковых пакетов.

Витебский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии в июне проводил закупку 60 мешков для трупов. А, например, Витебская областная клиническая инфекционная больница в июле закупает 100 штук эвакуационных пакетов, их должны поставить до 25 июля.

Самая объемная закупка подобного товара у Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, которая в июле закупает очередные 200 мешков для трупов за 1800 рублей.

Напомним, что в марте БСМП приобретала также 200 штук таких мешков на второй квартал. Очевидно, они уже закончились, и закупается новая партия на третий квартал этого года.

Подобные регулярные закупки стали практиковаться после начала пандемии COVID-19.