Витебщина ввела сбор за выезд за границу на автомобиле. Сколько это будет стоить?

Сяржук Серабро • 06/7/21 14:50 • Эканоміка

В Витебской области вводится местный сбор за пересечение госграницы в пунктах пропуска на транспорте. Узнали, во сколько это обойдется.



О введении этого сбора на территории 29 июня принял Витебский областной совет депутатов принял. Сумма, которую придется заплатить за выезд за границу на авто или другом транспорте, составляет одну базовую величину, что на момент публикации равняется 29 рублям.

Решение вступит в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования, то есть собирать деньги за выезд на границе в Витебской области начнут с 1 августа.

Не нужно платить за пересечение границы будет только нескольким категориям: сотрудникам госорганов, едущим по делам службы; иностранцам, приглашенным госорганами и госорганизациями; иностранцам, едущим на «Славянский базар в Витебске», при наличие билетов на концерты; ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий на территории других государств; иностранцы с документом, подтверждающим степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75–100 процентов; белорусы, едущие за границу на лечение; иностранцы, выезжающие из Беларуси после санаториев или другого лечения; белорусы и иностранцы, выезжающие для ухода за тяжело больными родственниками; иностранцы, выезжающие из Беларуси после похорон родственников; а также все те, кого депортируют и нашей страны.