Виктору Бабарико дали 14 лет, приговор обжалованию не подлежит

ННВ • 06/7/21 14:08 • Палітыка

57-летнего экс-претендента на кандидаты в президенты Беларуси Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы, этот приговор уже нельзя обжаловать.



6 июля судья Верховного суда Игорь Любовицкий признал господина Бабарико виновным в отмывании средств, полученных преступным путем и в получении взятки в особо крупном размере. На основании части 2 статьи 235 и части 3 статьи 430 Уголовного кодекса бывшего банкира приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Так как приговор Виктору Бабарико постановлен Верховным Судом Республики Беларусь, он не может быть обжалован — суда более высокой инстанции уже нет.

Как сообщает «Наша ніва», другие фигуранты это уголовного дела признали свою вину и получили меньшие сроки заключения: Сергей Шабан — 6 лет; Дмитрий Кузьмич — 6,5 лет; Александр Ильясюк, Сергей Добролет, Кирилл Бадей — по 5,5 лет, Сергей Кобяк — 3 года. А вот бывший заместитель Бабарико Алексей Задойко приговорен к 5 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

С учетом того, что в следственном изоляторе Виктор Бабарико просидел уже более года, на свободу по приговору он должен выйти через 13 лет — уже 70-летним.

Напомним, что 12 мая 2020 Виктор Бабарико выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах, 20 мая зарегистрировал инициативную группу в 8904 человека.

В Витебск для встречи с членами инициативной группы и избирателями политик приезжал 5 июня. Мероприятие прошло в помещениях, принадлежавших когда-то заводу «Эвистор», и собрало несколько сот человек.

А 6 июня, по заявлению штаба Бабарико, группа уже собрала необходимые для выдвижения 100 000 подписей избирателей. 18 июня Виктор Бабарико была арестован, на следующий день его штаб сообщил, что собрано уже 425 000 подписей.

Однако 14 июля центральная избирательная комиссия отказала Бабарико в регистрации кандидатом на том основании, что «в декларации не отражены находящиеся в его фактической собственности и пользовании материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от деятельности ряда подконтрольных ему белорусских коммерческих структур».

Суд над Виктором Бабарико начался 17 февраля нынешнего года и длился почти пять месяцев. Во время следствия и суда Бабарико содержался в следственном изоляторе КГБ.