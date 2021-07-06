В Витебске прорвало трубопровод диаметром 500 миллиметров, в результате произошел оползень склона на проезжую часть

Зоя Машэка • 06/7/21 12:36 • Здарэнні

Утром 5 июля на улице Воинов-Интернационалистов в Витебске прорвало 500-милиметровую трубу холодного водоснабжения.



Прорыв, по информации МЧС, случился в 5:59. В городском чате «Витебск: ПДД, экология, архитектура» пишут, что авария произошла на территории школы №40.

В результате прорыва водопровода прервалось водоснабжение частного сектора в микрорайоне «Лучеса» и одного многоквартирного дома. Восстановить подачу холодной воды этим потребителям смогли только в 13:50 того же дня, при этом для их водоснабжения задействовали резервную ветку, сообщается пресс-службой МЧС.

Истекавшая из трубопровода большого диаметра вода подтопила окрестные дворы и стала стекать по склону вниз к проезжей части неподалеку от т-образного перекрестка улицы Воинов-Интернационалистов и проспекта Черняховского.

Поток воды размыл склон и вызвал на его локальном участке сползание грунта вниз. Для ликвидации последствий этой чрезвычайной ситуации пришлось перекрыть движение по этому участку улицы Воинов-Интернационалистов в западном направлении.