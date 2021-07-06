Медведица с тройней и грациозная рысь — появились новые кадры из фотоловушек Березинкого заповедника

• 06/7/21 15:59 • Экалогія

Медведи всех возрастов, рыси и даже черный аист — появились новые снимки, полученные фотоловушками, установленными в Березинском заповеднике.
Гигантский медведь чешется о солонец в Березенском биосферном заповеднике. Фото berezinsky.by

На этот раз сайт заповедника опубликовал ряд фотографий с камеры, размещенной около солонца всего в паре километров от деревни Домжерицы за период с апреля по июнь. Этот солонец установлен недалеко от автодороги М3 Минск‒Витебск для предотвращения выхода копытных на трассу в поисках соли. Однако, кроме собственно копытных, в объектив попадали и другие звери.

Медведица с тремя медвежатами. Фото berezinsky.by

Например, медведь-великан, встав на задние лапы, чесал себе спину прямо напротив камеры. Такая крупная особь — нечастное явление для территории Березинского заповедника, по размерам он соизмерим со знаменитым Пущиком, чье чучело находится в музее заповедника.

Рысь. Фото berezinsky.by

Кроме того, были получены первые в этом году кадры, свидетельствующие о появлении потомства у медведей. В кадр полапала самка сразу с тремя с полугодовалыми медвежатами, имеющими характерные «воротнички».

Черный аист. Фото berezinsky.by

Кроме медведей, рыси, стая из четырёх волков и косули, которые неоднократно в фиксировались фоторегистратором в Крайцевском лесничестве, в объектив этой фотоловушки попал и черный аист, увидеть которого, в отличие от его белого собрата, удается очень редко.

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