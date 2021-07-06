Еще одного милиционера порезали в Витебской области. Видео

Іван Дзедушкін • 06/7/21 14:30 • Здарэнні

Второе за двое суток нападение на сотрудника внутренних органов с ножом произошло в Витебской области, на этот раз милиционер ранен в Городке.



5 июля около часа ночи в местный РОВД позвонила 31-летняя жительница, которая заявила, что ее избивает пьяный сожитель.

Выехавший на вызов наряд дебошира не застал. Однако когда его стали искать в окрестностях раздался удар по патрульному автомобилю.

А когда водитель приоткрыл свою дверь, то получил удар ножом в область виска. Милиционеры все же скрутили нападавшего, им оказался 42-летний зачинщик скандала.

В результате в отношении дебошира возбудили уголовное дело за нападение на сотрудника милиции, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Напомним, что 4 июля в схожей ситуации нападению вооруженного ножом пенсионера подвергся милиционер в Витебске — наряд также выбывал на пьяный дебош.