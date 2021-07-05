Витебская афиша с 5.7.2021 по 11.7.2021 года
Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 5 по 11 июля 2021 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.
Кино:
Дом кино
ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03
5.07–7.07
"Огрики". Мультфильм, Бельгия, Германия, 6+ (10:40(только 3-4.07), 12:20). Цена: 5,80–6,70.
"Приручить дракона". Семейный, фэнтези, Норвегия, 6+ (14:00). Цена: 5,80–6,70. "Судная ночь навсегда". Боевик, триллер, ужасы, фантастика, США, 18+ (17:25, 19:30, 21:35). Цена: 5,80–6,70.
"Ледяной драйв". Боевик, триллер, США, 16+ (21:10). Цена: 5,80–6,70.
"Рок-Дог 2". Комедия, приключения, семейный, США, 6+ (9:00, 15:35; 8:25). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.
"Бендер: Начало". Приключения, Россия, 16+ (16:55). Цена: 5,80–6,70.
"Свидетели". Военно-историческая драма, Беларусь, 12+ (13:50). Цена: 5,80–6,70.
"Перезвон". Документальный фильм, Беларусь, 12+ (15:50). Цена: 0,50.
"Лука". Анимация, приключения 2D/3D, Италия, США, 6+ (10:10 3D, 12:00). Цена: 4,80–6,20.
"Телохранитель жены киллера". Комедия, экшн, Великобритания, США, 18+ (18:55). Цена: 4,80–5,60.
8.07–14.07
"Чёрная вдова". Приключения, экшн, 2D/3D, США, 16+ (13:25, 16:00 3D, 18:35, 21:10; 11:35 3D). Цена: 6,50–7,80.
"Бугимен". Хоррор, Марокко, Франция, 16+ (17:30). Цена: 5,80–6,70.
14.07 (14:10) Сборник документальных фильмов («Спадчына». «Историческое воссоединение»), "Беларусьфильм". Цена: 0,50.
10.07-11.07 "Огрики". Мультфильм, Бельгия, Германия, 6+ (10:40, 8:25 детский, 14:10). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.
"Приручить дракона". Семейный, фэнтези, Норвегия, 6+ (9:00 детский, 10:00, 15:50). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.
"Судная ночь навсегда". Боевик, триллер, ужасы, фантастика, США, 18+ (19:25, 21:30). Цена: 5,80–6,70.
Кинотеатр «Мир»
ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)
5.07–7.07
"Огрики". Мультфильм, Бельгия, Германия, 6+ (14:35). Цена: 5,80–6,70.
"Приручить дракона". Семейный, фэнтези, Норвегия, 6+ (10:30, 13:45). Цена: 5,80–6,70.
"Судная ночь навсегда". Боевик, триллер, ужасы, фантастика, США, 18+ (18:10, 19:45). Цена: 5,80–6,70.
"Бегущая в лабиринте". Триллер, ужасы, фантастика, Франция, 18+ (21:45). Цена: 5,80–6,70.
"Оборотни внутри". Комедия, ужасы, США, 18+ (21:50). Цена: 5,80–6,70.
"Джетлаг". Драма, комедия, Россия, 16+ (15:25). Цена: 5,80–6,70.
"Ледяной драйв". Боевик, триллер, США, 16+ (16:10). Цена: 5,80–6,70.
"Рок-Дог 2". Комедия, приключения, семейный, США, 6+ (8:45). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.
"Проклятый чиновник". Комедия, Россия, 16+ (20:05). Цена: 5,80–6,70.
"Кукла". Ужасы, Мексика, 16+ (12:05). Цена: 5,80–6,70.
"Свидетели". Военно-историческая драма, Беларусь, 12+ (9:10). Цена: 5,80–6,70.
"Перезвон". Документальный фильм, Беларусь, 12+ (8:10). Цена: 0,50.
"Лука". Анимация, приключения 2D/3D, Италия, США, 6+ (11:05, 12:50 3D). Цена: 4,80–6,20.
"Телохранитель жены киллера". Комедия, экшн, Великобритания, США, 18+ (17:30). Цена: 4,80–5,60.
8.07–14.07
"Чёрная вдова". Приключения, экшн, 2D/3D, США, 16+ (10:25, 15:00; 14:05 3D, 16:40 3D, 19:15 3D). Цена: 6,50–7,80.
"Огрики". Мультфильм, Бельгия, Германия, 6+ (8:50 детский, 12:05). Цена: 5,80–6,70.
"Приручить дракона". Семейный, фэнтези, Норвегия, 6+ (8:45 детский, 10:30 только 10.07-11.07). Цена: 5,80–6,70.
"Судная ночь навсегда". Боевик, триллер, ужасы, фантастика, США, 18+ (19:30, 21:35). Цена: 5,80–6,70.
"Бегущая в лабиринте". Триллер, ужасы, фантастика, Франция, 18+ (21:45). Цена: 5,80–6,70.
"Оборотни внутри". Комедия, ужасы, США, 18+ (17:35). Цена: 5,80–6,70.
"Джетлаг". Драма, комедия, Россия, 16+ (12:55). Цена: 5,80–6,70.
Скоро в кинотеатрах Витебска:
"Космический джем: Новое поколение". Анимация, США, 6+.
"Бендер: Золото Империи", Россия, 12+. Драма, комедия.
"Пороховой коктейль". Комедия, экшн, США, Франция, 16+.
"Город тайн". Драма, триллер, Австралия, 16+.
Спектакли:
Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа
вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96
7.07 (19:00) «Скрыпкі часам вядуць да вар'яцтва». Меладрама.
8.07 (19:00) «Мая жонка – падманшчыца». Камедыя.
13.07 (19:00) «Пёс белага вострава». Інтэрактыўная камедыя.
14.07 (19:00) «Шлюб па-італьянску». Трагікамедыя.
20.07 (19:00) «Шукаем тэнара». Камедыя.
21.07 (19:00) «Гульня ў джын». Трагікамедыя.
22.07 (19:00) «Каралева прыгажосці з Лінэна». Кухонны трылер.
28.07 (19:00) «Стары-стары сеньёр з вялізнымі крыламі». Фантастычная гісторыя.
29.07 (19:00) «Метро». Цёмная камедыя са святлом у канцы тунэля. Камерная сцэна.
Беларускі тэатр «Лялька»
вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77
6.07 (18:00) «Яшчэ раз пра Чырвоную Шапачку».
17.07 (18:00) «Лялечны карагод».
18.07 (18:00) «Калабок».
Концерты:
Витебская областная филармония
улица Ленина, 69, тел. 36-83-87
5.07 (11:00) Музыкальная программа для детей «Сказки о музыкальных красках». Октет балалаек «Витебские виртуозы».
15.07 (19:00) Вечар нацыянальнага мастацтва. Ансамбль танца, музыкі і песні «Талака».
Выставки:
Витебский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12
«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.
«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).
«Природа Витебского края».
«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.
Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»
«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).
«Находки с бабушкиного чердачка».
«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).
«Веков связующая нить». Выставка декоративной вышивки, вязания и плетения конца XVIII — XIX веков. Из фондов ВОКМ.
«Больше, чем кукла». Авторские работы из коллекции Ольги Семенюго (до 30.06).
Выставка-конкурс «Перспектива-2021», до 7.07.
«По старым канонам». Выставка из фондов Гомельского дворцово-паркового ансамбля (до 31.08).
Фотовыставка «Облик предмета», до 3.07, в рамках VI Международного фотофестиваля ФотоКрок им. Сигизмунда Юрковского.
XI Национальная филателистическая выставка «Белфила-2021» (по 22.08).
Художественный музей
ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01
«Белорусское искусство XVIII−XX веков».
«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»
Коллекция работ Ю.М. Пэна.
Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.
Акварель Феликса Гумена.
«Витебский художник». Живопись, графика, скульптура, до 31.08.
Витебский музей истории частного коллекционирования
пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21
Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.
Выставки в рамках Международного фестиваля фотографии «ФотоКрок» имени Сигизмунда Юрковского.
Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»
тел. 69-19-91
Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.
Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).
«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.
«По следам мамонта». Экспозиция из фондов ВОКМ (костные останки мамонтов, найденные в разных районах Витебска).
Музей истории Витебского народного художественного училища
ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25
Постоянная экспозиция.
Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)
ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65
Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).
Выставка живописи Сергея Давидовича.
Арт-центр Марка Шагала
ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68
Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.
Выставка живописи из фондов Музея Марка Шагала.
«Марк Шагал и художники местечек»». Выставка графики из коллекции музея.
«Двенадцать колен Израиля». Выставка, посвященная 60-летию создания Марком Шагалом витражей для синагоги медицинского центра Хадасса в Иерусалиме (до 3.10).
Дом-музей Марка Шагала
ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68
Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.
7.07 (с 14.30) Праздник "С Днем рождения, Марк!".
Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»
ул. Чайковского, 3, 5, тел. 67-00-38, 66-25-84
«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.
«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.
«Краски детства». Выставка вышивки участников клуба «Иголочка».
6.07 (19:00–22:00) «Задзвінскае купалле».
Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»
пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38
Экспозиция, посвященная истории Витебска.
Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.
«Паветра». Живопись живописи Ивана Иванова.
Летние каникулы с «кругликом». Программа для школьных лагерей (справки по телефону).
Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина
ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18
«Паветра». Живопись Ивана Иванова.
Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева
ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68
Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.
«Мы покоряли небо». Выставочный проект, посвященный девушкам-летчицам.
Галерея «Стена»
ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75
«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).
Выставка работ белорусских художников.
Разное:
Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии
ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75
10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.
10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.
Битлз-клуб «Чердачок»**
**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09
Пн., вт., ср., пт. (20:00) Кинопоказы.
Витебский зоологический парк
ул. Янки Купалы, 17
10:00–18:00, сб. и вс. – 10:00–19:00 (понедельник, вторник – выходные). Постоянная экспозиция.
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