В Орше байкер столкнулся с автомобилем, мотоциклист в больнице

• 05/7/21 23:01 • Здарэнні

5 июля в Орше в результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла пострадал 39-летний мужчина.
В Орше байкер столкнулся с автомобилем, мотоциклист в больнице. Фото ГАИ

Около 17:00 на перекрестке улицы Владимира Ленина и Комсомольской улицы 26-летний водитель «Nissan Almera», совершил столкновение с мотоциклом «BMW».

В результате этого дорожно-транспортного происшествия 39-летний байкер получил травмы, и его пришлось доставить в Оршанскую городскую больницу № 1 имени Семашко, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.

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