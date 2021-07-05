В Орше байкер столкнулся с автомобилем, мотоциклист в больнице

Іван Дзедушкін • 05/7/21 23:01 • Здарэнні

5 июля в Орше в результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла пострадал 39-летний мужчина.



Около 17:00 на перекрестке улицы Владимира Ленина и Комсомольской улицы 26-летний водитель «Nissan Almera», совершил столкновение с мотоциклом «BMW».

В результате этого дорожно-транспортного происшествия 39-летний байкер получил травмы, и его пришлось доставить в Оршанскую городскую больницу № 1 имени Семашко, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.