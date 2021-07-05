Стало известно, как будет работать общественный транспорт во время «Славянского базара в Витебске»

ННВ • 05/7/21 14:50 • Культура

На время фестиваля в Витебске с 14 под 19 июля работу городского общественного транспорта продлят до 2 часов ночи на ряде маршрутов.



Пролонгированный график работы будет у автобусов на маршрутах №№ 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 26, 43, 46; троллейбусов — на маршрутах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13; трамваев – на маршрутах №№ 1, 2, 7, 8.

По окончании концертов «Славянского базара в Витебске» в Летнем амфитеатре транспорт планируют подавать пассажирам в следующее время:

14 июля – 23:00;

в ночь с 15 на 16 июля – 0:15;

в ночь с 16 на 17 – 00:15;

в ночь с 16 на 17 июля – 4:00;

17 июля – 22:30;

в ночь с 17 на 18 июля – 4:30;

18 июля – 20:00;

в ночь с 18 на 19 июля – 1:00;

в ночь с 19 на 20 июля – 2:00.

Пункт отстоя на площади Ленина для автобусных маршрутов №№ 1, 3, 6, 10, 12, 22, 46 , следующих в направлении железнодорожного вокзала, поселка Тарный, микрорайонов Юг, Медцентр, Билево; пункт отстоя на Московском проспекте в районе Витебского филиала РУП «Белпочта» для автобусных маршрутов №№ 1, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 26, 43, (через 20 минут после окончания концертов), следующих в направлении Смоленского рынка, городского поселка Руба, поселков Тулово, Мишково, Лужесно; пункт отстоя на проспекте Фрунзе в районе УЗ «Витебский областной диагностический центр» для троллейбусных маршрутов №№ 3, 4, 5, следующих в направлении Железнодорожного вокзала, Смоленского рынка; пункт отстоя на улице Замковой в районе ОАО «Витебский универмаг» для троллейбусных маршрутов №№ 1, 3, 4, 5, 10, 11, следующих в направлении улиц «Правды», Лазо, микрорайонов Фрунзе, Медцентр, проспекта Строителей; пункт отстоя в районе остановочного пункта «Улица Советская» для троллейбусных маршрутов №№ 2, 4, следующих в направлении проспектов Строителей, Фрунзе, микрорайона Медцентр; пункт отстоя в районе площади Победы (проспекты Московский, Черняховского, улица Генерала Белобородова) для всех трамвайных маршрутов. Именно в этих местах транспорт будет дожидаться окончания концертов.

Подвижной состав станут подавать к окончанию концертов в указанное время на ближайшую от площади Свободы остановку по пути следования, за исключением трамваев. Трамваи отправляются с указанных остановочных пунктов через 20 минут после окончания концертов с интервалом движения 10 минут, сообщает ВОКТУП «Оператор перевозок».

В парк транспорт будет возвращаться только с конечных пунктов с подбором пассажиров на всех остановочных пунктах по пути следования.

При изменении обстановки (например, в связи с задержкой окончания концертов или по иным причинам) ОАО «Витебскоблавтотранс» по согласованию с отделом жилищно-коммунального хозяйства горисполкома должен обеспечить оперативное изменение графиков движения подвижного состава, а на случай перебоев в работе горэлектротранспорта предусмотрено выделение дополнительного количества автобусов.

В целях обеспечения безопасности проведения мероприятий в районе Летнего амфитеатра в дни проведения XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» закрываются, при необходимости, остановочные пункты «площадь Свободы» по улице Ленина и на проспекте Фрунзе. Обычно такое делается только во время присутствия на концертах Александра Лукашенко.