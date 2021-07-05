Пьяный пенсионер в Витебске порезал милиционера

• 05/7/21 12:09 • Крымінал

4 июля в Витебске наряд милиции, приехавший на семейный скандал, подвергся нападению мужчины, вооруженного ножом.

В тот день по номеру 102 позвонила женщина, которая заявила, ее 68-летний отец, схвативший нож, угрожает расправой своей семье.

Когда приехала милиция, звонившей женщине удалось выбежать на лестничную площадку. Но в квартире с нападавшим оставалась ее мать. В помещение попытались попасть участковый милиционер и водитель патрульно-постовой службы, однако пенсионер заблокировал дверь изнутри.

В какой-то момент силовики смогли открыть дверь и ворваться в квартиру. Там хозяин напал на них и несколько раз ударил ножом одного из милиционеров.

Раненный сотрудник внутренних органов и его напарник смогли обезоружить пенсионера и скрутить его. В отношении пожилого мужчины возбудили уголовные дела за угрозу убийством и покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

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1 каментар

  1. Litvin  
    5/Ліпень/2021 у 12:59

    Пьяный долбодятел, конеш, получит своё по полной, но вот никакого уважения к полицаям всё равно не добавилось.

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