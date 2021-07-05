Пьяный пенсионер в Витебске порезал милиционера

Іван Дзедушкін • 05/7/21 12:09 • Крымінал

4 июля в Витебске наряд милиции, приехавший на семейный скандал, подвергся нападению мужчины, вооруженного ножом.



В тот день по номеру 102 позвонила женщина, которая заявила, ее 68-летний отец, схвативший нож, угрожает расправой своей семье.

Когда приехала милиция, звонившей женщине удалось выбежать на лестничную площадку. Но в квартире с нападавшим оставалась ее мать. В помещение попытались попасть участковый милиционер и водитель патрульно-постовой службы, однако пенсионер заблокировал дверь изнутри.

В какой-то момент силовики смогли открыть дверь и ворваться в квартиру. Там хозяин напал на них и несколько раз ударил ножом одного из милиционеров.

Раненный сотрудник внутренних органов и его напарник смогли обезоружить пенсионера и скрутить его. В отношении пожилого мужчины возбудили уголовные дела за угрозу убийством и покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.